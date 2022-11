Playmobil Ausstellung zur WM in Katar

Eine Sammlung zur Fußball Geschichte

Längere Vorbereitung

An der Ausstellung selbst hat Platzgummer knappe drei Monate gearbeitet. Das Zeitaufwändige war die Styropor Tribühne, da diese genau zugeschnitten werden mussten. Auch seine zweite Ausstellung in Lustenau war aufwendig.

Obwohl die Playmobil Figuren im GWL in Bregenz betrachtet werden können, hat die Ausstellung in Lustenau mehr Historie. Die dort ausgestellten Stücke sind Sammlerstücke der Tipp-Kick Spiele. Einige davon mehrere Jahre alt. Diese kann in Lustenau in der Volksbank Filiale am Blauen Platz besucht werden.