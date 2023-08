Playmate und TV-Star: "Hatte schon Sex mit Frauen und Paaren"

Steffy Landerer (33) ist bekannt für ihre Rollen in 'DSDS' und 'Berlin – Tag & Nacht'. Nun spricht sie offen über ihre Sexualität.

Multitalent Steffy "Metal" Landerer (33) hat schon mehrere Stationen in ihrer Karriere durchlaufen – als Sternchen der Casting-Show 'DSDS', als Darstellerin in der populären Serie 'Berlin – Tag & Nacht', als Gesicht der Bierwerbung, und nun als Covergirl im „Playboy“ (August-Ausgabe). Doch das ist noch nicht alles. Steffy Metal hat ein Faible für Neues und ist vor allem auch offen, wenn es um ihre Sexualität geht.

"Ungezwungene Atmonsphäre"

Im Gespräch mit der "Bildzeitung" gibt die Künstlerin auch intime Einblicke über ihre Besuche im "KitKat Club" in Berlin. Dieser Ort ist bekannt für seine Elektropartys, die in einer sexpositiven Atmosphäre stattfinden. "Es ist ein Ort, an dem ich die ungezwungene Atmosphäre wirklich genieße. Hier wird niemand komisch betrachtet. Jeder hat die Freiheit, so zu sein, wie er sein möchte", erklärt Steffy.