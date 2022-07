Playmate Khloë Terae rutscht aus und fällt böse hin

Aua, das hat sicher wehgetan: Model und Influencerin Khloë Terae war wohl auf der Suche nach einem schönen Foto-Spot als das Unglück passierte.

Khloë Terae ist nicht nur Playboy-Model und Influencerin sondern bezeichnet sich selbst auch als "Luxury World Traveller". Da kommt man viel in der Welt herum, unlängst auch nach Ibiza. Dort ist dann das Missgeschick passiert als sich an der Küste einen Weg über die Felsen bahnte. Khloë rutschte aus und landete auf dem Rücken. Den Unfall postet sie auf "Insta" und schreibt zu dem Posting: "I took a spill in Ibiza". In den Kommentaren kommt dann auch die Entwarnung, dass es ihr gut geht - das hätte auch böse ausgehen können. (VOL.AT)