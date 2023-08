"Platt, trashig, ordinär": Eberhofer-Krimi-Autorin distanziert sich von Film

"Rehragout-Rendezvous", der neuste Krimi der "Eberhofer"-Reihe läuft gerade im Kino, aber ausgerechnet eine ist nicht begeistert: Die Autorin Rita Falk, auf deren Romanen die Filme basieren.

Eine Erfolgsgeschichte

Ob in "Dampfnudelblues", "Winterkartoffelknödel" oder "Leberkäsjunkie": Romanfigur Franz Eberhofer hat viele Fans. Seit Jahren sind die Krimiabenteuer des bayrischen Provinzpolizisten, gespielt von Sebastian Bezzel (52), auch im Kino zu sehen. Die Filme, die auf den Büchern von Rita Falk (59) basieren, sind unglaublich erfolgreich. Kein Wunder also, dass mit "Rehragout-Rendezvous" nun bereits der neunte Teil der Reihe auf der großen Leinwand zu sehen ist.

"Schäme mich für diesen Film"

Doch ausgerechnet die Erfolgsautorin ist vom neusten Werk überhaupt nicht begeistert. Bei der Premiere in München vor ein paar Tagen war sie wohl deshalb auch nicht dabei. In einem "Spiegel"-Interview erklärte die 59-Jährige, dass die Filmadaption ihres Romans überhaupt nicht ihren Vorstellungen entspreche: "Es gibt so viele Botschaften in diesem Film, für die ich mich auch schäme."