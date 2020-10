Plastik-Pfand: Vorarlberger Grüne werfen WKÖ "Fake News" vor

Die Vorarlberger Grünen werfen der Wirtschaftskammer (WKÖ) vor, mit falschen Zahlen gegen ein österreichweites Pfandsystem für PET-Flaschen mobilisieren zu wollen.

Die WKÖ spreche ohne richtig zitierte Quelle von 95 Prozent Sammelquote in Vorarlberg, laut Abfallanalyse des Vorarlberger Gemeindeverbands betrage diese nur 75 Prozent, so der Vorwurf bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Die WKÖ entgegnete, man stütze sich auf Zahlen der ARA sowie des Klimaschutzministeriums.