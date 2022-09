Planzentauschbörse

Der Obst- und Gartenbauverein lud zur Pflanzentauschbörse, die seit vielen Jahren beim Garten von Annemarie Kalcher durchgeführt wird. Bei dieser Börse wechseln allerlei Pflanzen die Besitzer, es werden auch gerne Pflanzen verschenkt.

Dies ist eine gute Möglichkeit, sich mit neuen Pflanzen einzudecken, die im eigenen Garten einen neuen Platz finden. Am Sonntag, 2. Oktober wird in der Pfarrkirche Braz Erntedank gefeiert. Anschließend gibt es eine Agape und Kuchenverkauf. Am Samstag, 29. Oktober lädt der Obst- und Gartenbauverein zum Kurs „Fermentieren und Essig herstellen“ mit Reinhard Achleitner. Er stellt an diesem Vormittag eine Methode der Essigherstellung mit Apfelmost vor. Zudem führt er in die Praxis des Fermentierens, um frisches Gemüse winterfit zu machen. Anmeldungen sind direkt bei Reinhard Achleitner, Telefon 0664 73675790 möglich.