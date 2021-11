Planungswerkstatt im Leiblachtalsaal wird vertagt

Hörbranz. Die für 12. November angekündigte Informationsveranstaltung im Leiblachtalsaal findet aufgrund der angespannten Corona-Situation nicht statt.

Ursprünglich war geplant, trotz der bundesweiten Verschärfungen per 8. November, die Planungswerkstatt zur Erstellung des Räumlichen Entwicklungsplans (REP) unter Einhaltung der vorgegebenen 2-G-Regel abzuhalten. Zumal sich in den letzten Tagen die pandemische Entwicklung sehr deutlich – besonders in Hörbranz – verschlechtert hat, haben sich die Verantwortlichen auf eine Verschiebung verständigt.