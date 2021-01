Plagiate ein "absolutes No-Go"

Plagiate hätten an der FH Vorarlberg keine Chance, erklärt Rektorin Tanja Eiselen am Mittwoch bei "Vorarlberg Live".

Für einiges an Aufregung in den vergangenen Tagen und einen neuen Arbeitsminister sorgte die Plagiatsaffäre von Ex-Ministerin Christine Aschbacher (ÖVP). „Für den gesamten universitären Sektor eine Katastrophe“, stellte Tanja Eiselen, Rektorin der Fachhochschule Vorarlberg, am Dienstagabend bei „Vorarlberg live“ fest. „Die publizierten Auszüge sind schon sehr fragwürdig, unabhängig von den Plagiatsvorwürfen. Stilistisch habe ich da andere Ansprüche an akademische Abschlussarbeiten.“ Dass solche Abschlussarbeiten durchgehen, werfe kein gutes Licht auf Hochschulen und Universitäten. Die FH-Rektorin glaubt aber nicht, dass Plagiate ein Phänomen der jüngeren Zeit sind: „Ich glaube, abgeschrieben wurde schon immer. Die technischen Möglichkeiten, solche Fälle aufzuspüren, sind aber in den letzten Jahrzehnten exorbitant gewachsen.“ Auch die Möglichkeiten zu kopieren hätten durch die Digitalisierung zugenommen.