Pkw-Zusammenstoß in Nenzing

Am Freitagmittag stießen zwei Pkws in Nenzing zusammen, was zu leichten Verletzungen der Beteiligten führte.

Eine 50-jährige Pkw-Lenkerin fuhr am Freitagmittag auf der L87 von Bludesch kommend in Richtung Nenzing. Auf Höhe der Autobahnzufahrt (Richtung Feldkirch) kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 19-jährigen Pkw-Lenkerin, welche nach links in eine Zufahrt abbog.

Beide Fahrzeug-Lenkerinnen sowie zwei Mitfahrerinnen zogen sich leichte Verletzungen zu. Ein Alkohol-Test verlief bei beiden Lenkerinnen negativ. An der Unfallstelle kam es bis zur Bergung der beiden Unfallfahrzeugen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.