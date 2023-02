Pkw stürzte auf Gleis der Montafonerbahn

Ein 74-jähriger Pkw-Lenker erschrak beim Autofahren und stürzte mit seinem Fahrzeug über die Bahnsteigkante der Montafonerbahn.

Am Donnerstag, 15. Februar 2023 gegen 13.45 Uhr, fuhr ein 74-jähriger Pkw-Lenker mit seiner Frau in Richtung Bahnhof Vandans. Da die 74-jährige Beifahrerin über körperliche Beschwerden klagte, wollte der Pkw-Lenker das am Bahnhof befindliche WC aufsuchen. Beim Zufahren auf den Bahnhof lenkte der 74-Jährige seinen Pkw nach rechts in Richtung Gleis der Montafonerbahn, als die Frau plötzlich nach links auf die Fahrerseite kippte.