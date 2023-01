Am Montag kam es zu einem Verkehrsunfall in Sulz.

Pkw rollt 200 Meter über Hügel hinunter und kracht in Hausmauer

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag in Sulz. Ein Pkw-Lenker krachte mit seinem Fahrzeug in eine Hausmauer.

Gegen 12 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Montag zu einem Verkehrsunfall nach Sulz gerufen. Dort krachte ein Pkw-Lenker mit seinem Auto in eine Hausmauer.

Laterne und Verkehrstafel mitgerissen