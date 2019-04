Vorarlberg: Pkw kracht in Einkaufszentrum Zimbapark

Am Dienstagvormittag krachte eine 61-jährige Frau durch eine Glasfassade beim Zimapark in Bürs. Sie hatte das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt.

Eine 61-Jährige Frau krachte mit ihrem Wagen am Dienstagvormittag in die Glasfassade eines Supermarktes in Bürs. Die Frau wollte eigentlich mit dem Wagen vorwärts einparken, dabei verwechselte sie aber das Gas- mit dem Bremspedal und krachte mit ihrem Wagen durch die Glasscheibe des Supermarktes. Das Auto und die Glasfassade wurden erheblich beschädigt. Die Frau wurde ersten Informationen zufolge nicht verletzt.