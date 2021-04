Pkw-Lenker verliert in Satteins Kontrolle

Ein 56-jähriger Pkw Lenker kam auf der L50 von Schlins Richtung Satteins von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Ein 56-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Mittwochabend (21.04.) auf der Walgaustraße (L 50) von Schlins kommend in Richtung Satteins. Auf Höhe Straßenkilometer 16,81 verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam linksseitig von der Fahrbahn ab und geriet auf eine leicht abschüssige Wiese. Dort drehte sich der Pkw und überschlug sich in der Folge mehrmals.