Pkw-Lenker übersieht Moped: 15-Jährige im Krankenhaus

Der Grund für den Stau am Höchster "Schwanen-Kreisverkehr" am Freitagmorgen war ein Verkehrsunfall, bei dem eine 15-jährige Mopedlenkerin im Krankenhaus landete.

Am Freitag, den 23.06.2023, gegen 6.00 Uhr fuhr ein 15-jähriges Mädchen mit ihrem Moped auf der L40 von Lustenau kommend in Richtung Höchst und bog in den "Schwanen-Kreisverkehr" ein. Zur gleichen Zeit fuhr ein 56-jähriger PKW-Lenker von der L202 aus Richtung Fußach kommend auch in den Kreisverkehr ein.