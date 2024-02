Pkw kracht durch Fensterfront in Bank

Ein spektakulärer Unfall ging am Dienstagvormittag in Sulz ohne Verletzte, aber mit hohem Sachschaden aus.

Am heutigen Dienstagmorgen (6. Februar 2024), kam es zu einem spektakulären Unfall in Sulz. Gegen 8.40 Uhr stellte ein 58-jähriger Lenker seinen Pkw auf dem Parkplatz vor einer Bankfiliale in der Hummelbergstraße ab und begab sich anschließend in die Bank.