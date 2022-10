Pkw-Kollision mit zwei Verletzten in Bludesch

Zu einer Kollision zwischen zwei Pkw kam es am Montag gegen 15 Uhr in Bludesch im Ortsteil Gais, beide Lenkerinnen wurden verletzt.

Am Montag gegen 15 Uhr kam es in Bludesch zu einem Verkehrsunfall. Eine 17-jährige Fahrzeuglenkerin aus dem großen Walsertal fuhr in Bludesch von der Autobahn (Abfahrt 50, Rampe 1) ab, fuhr weiter zur Kreuzung mit der Landesstraße L 87 und wollte dort nach rechts in Richtung Dorfzentrum abbiegen. Zur gleichen Zeit war eine 43-jährige Frau aus Nüziders mit ihrem Pkw auf der L 87 von Bludesch kommend in Richtung Nenzing unterwegs. Dabei kam es im Kreuzungsbereich der Autobahnabfahrt und der L 87 zur Kollision der beiden Fahrzeuge.