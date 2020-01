Pkw in Schmittenbach gestürzt - Lenker schwer verletzt

Ein 32-jähriger Pkw-Lenker wurde bei einem Verkehrsunfall am späten Freitag Abend in Egg schwer verletzt.

Am Freitag, den 10.01.2020 gegen 23 Uhr fuhr ein 32-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der L29 aus Richtung Großdorf kommend in Richtung Dorfzentrum. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Pkw-Lenker auf der Schmittenbachbrücke über den linken Fahrbahnrand hinaus, durchstieß das Brückengeländer und stürzte mit seinem PKW in das zirka sechs Meter tiefer liegende Bachbett des Schmittenbaches.