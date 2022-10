Pkw in Ludesch überschlug sich - ein Verletzter

Am Montagvormittag hat sich in Ludesch ein Auto überschlagen. Der Fahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Gradde.

Am Montagvormittag fuhr ein 26-jähriger Pkw-Lenker in Ludesch auf der Zementwerkstraße von Bludenz kommend in Richtung Ludesch. Laut eigenen Angaben ist der Lenker in einen Sekundenschlaf gefallen und geriet über den linken Fahrbahnrand. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam rund 20 Meter von der Fahrbahn entfernt auf dem Areal einer Firma auf dem Dach liegend zum Stillstand.