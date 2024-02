Pkw im Vollbrand

Am Samstagnachmittag geriet in Möggers ein abgestellter Pkw in Brand.

Ein am Parkplatz der Feinkäserei Bantel in Möggers abgestellter Pkw mit deutschem Kennzeichen fing am Samstagnachmittag aus ungeklärter Ursache Feuer.

Pkw völlig zerstört

Der Brand entstand augenscheinlich im Motorraum und erfasste die gesamte Front des Fahrzeuges. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen hohe Flammen aus dem Motorraum.

Die Feuerwehr Möggers konnte den Brand rasch löschen. Das Fahrzeug wurde durch die Flammen aber völlig zerstört. Bilder aus dem Innenraum zeigen das Ausmaß des Schadens, den das Feuer angerichtet hat.

Die Feuerwehr Möggers war mit zwei Fahrzeugen und acht Mann am Einsatzort.

