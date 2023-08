Pkw gegen Motorrad - Unfall auf beliebter Motorradstrecke

Eine 57-jährige Motorrad-Beifahrerin wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf der Strecke Lech-Warth schwer verletzt.

Am Freitag, dem 18.08.2023, gegen 15.20 Uhr, kam es auf der L198, der Verbindung von Lech nach Warth zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer.

Beim Abbiegen kollidiert

Ein 59-jähriger Motorradfahrer setzte mit seiner 57-jährigen Beifahrerin auf der beliebten Motorradstrecke in Fahrtrichtung Warth zu einem Überholmanöver an. Zur selben Zeit beabsichtigte ein vor ihm fahrender Pkw-Lenker nach links abzubiegen. Es kam in der Folge zu einer seitlichen Kollision mit dem überholenden Motorrad.