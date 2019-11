Pkw-Frontalzusammenstoß: Drei verletzte Personen

Verkehrsunfall in Rankweil: An beiden Pkw entstand Totalschaden.

Am Dienstag Abend, kurz vor 19.00 Uhr, kam es in Rankweil zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw´s. Eine 22-jährige in Thüringen wohnhafte Frau und ihr Beifahrer waren auf der L 52 (Langgasse) von der Autobahn (A 14) kommend in Richtung Feldkirch unterwegs. In weiterer Folge wollte sie nach links in den Zieglerweg zu einen Baumarkt abbiegen.