Pkw-Brand: Pfändertunnel war in beide Richtungen gesperrt

Ein Pkw hat gegen Samstagmittag im Pfändertunnel aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen.

Ein 42-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Samstagmittag im Pfändertunnel in Richtung Deutschland, als er plötzlich Rauch aus dem Motorraum bemerkte, woraufhin er sein Auto in die Pannenbucht lenkte. Ein zufällig vorbeikommender Feuerwehrmann sah, dass das Fahrzeug zu brennen begann und löschte den Pkw mittels der in der Pannenbucht befindlichen Löscheinrichtung. Die alarmierte Feuerwehr musste nur noch Nachlöscharbeiten durchführen.