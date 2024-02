Pkw bei Unfall im Pfändertunnel schwer beschädigt

Am 19. Februar 2024 um 19.57 Uhr lenkte ein 39-Jähriger einen Pkw auf der Rheintalautobahn von Deutschland kommend in Richtung Tirol und fuhr in den Pfändertunnel ein.

Auf Höhe der 2. Pannenbucht in Richtung Tirol geriet er aus ungeklärter Ursache über den rechten Fahrbahnrand hinaus und fuhr ungebremst gegen den betonierten Fahrezugabweiser am Ende der Pannenbucht. Anschließend prallte der Pkw links gegen die Tunnelwand und kam danach auf der rechten Fahrspur zum Stillstand.

Am Pkw entstand Totalschaden. Der Fahrzeugabweiser in der Pannenbucht wurde stark beschädigt und am linken Schrammbord und an der Tunnelwand entstand ebenfalls Sachschaden.