Pkw auf Schweizer A13 ausgebrannt

Ein Fahrzeugbrand auf der Schweizer Autobahn A13 bei Haag, nahe der Grenze zu Liechtenstein, hat am Dienstagmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt.

Am Dienstag, den 20. Februar 2024, gegen 7:20 Uhr bemerkt ein 39-jähriger Pkw-Fahrer auf der Autobahn A13 in Fahrtrichtung Sargans einen Leistungsverlust seines Wagens, fährt umgehend auf den Pannenstreifen, steigt aus, und öffnet die Motorhaube. Der Mann stellt fest, dass nicht nur eine dichte Rauchwolke, sondern auch Flammen unter der Motorhaube hervorstechen. Die Situation eskaliert schnell, und der Pkw steht binnen kurzer Zeit in Vollbrand.