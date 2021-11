Pius Grabher bleibt der Lustenauer Austria treu

Der Vertrag des linken Mittelfeldspieler wurde schon um ein Jahr verlängert.

Pius Grabher bleibt dem SC Austria Lustenau auch über das Saisonende hinaus erhalten. Der Vertrag des 28-Jährigen verlängerte sich durch eine an Einsätze gekoppelte Klausel automatisch bis Sommer 2023.

In den vergangenen Monaten trug Pius mit starken Leistungen wesentlich zur erfolgreichen Hinrunde der Grün-Weißen in der 2. Liga bei. Beim 4:1-Erfolg am vergangenen Freitag gegen die Young Violets Austria Wien stand der Mittelfeldspieler wie auch in allen anderen Ligaspielen in dieser Saison in der Startelf.

Das „Luschnouar Urgestein“, der seine ersten Erfahrungen mit dem runden Leder bei dem Austria machte, wechselte 2017 nach zwei Jahren bei der SV Ried zurück ins Ländle und kam in dieser Spielzeit bis dato in allen Ligapartien von Beginn an zum Einsatz.