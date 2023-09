"Piranhas" an spanischem Strand? Warnschilder aufgestellt

Im beliebten Badeort Benidorm an der Costa Blanca sorgen derzeit zwickende Fische für Unruhe unter den Badegästen.

In dem bei Urlaubern beliebten Badeort Benidorm an der Costa Blanca sorgen derzeit ungewöhnliche Vorfälle für Aufsehen. Lokale Medien titulierten humorvoll von "Piranhas" am Strand von Benidorm, doch tatsächlich handelt es sich um Bandbrassen, kleine Fische von 15 bis 25 Zentimetern Länge. Diese kleinen Meeresbewohner haben die unliebsame Angewohnheit, an allem Essbaren zu knabbern, einschließlich menschlicher Haut, Warzen und Leberflecken.