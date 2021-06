Pipeline Bregenz: Erneut vermülltes Seeufer

Sonntagmorgen am Seeufer Bregenz: Erneut Party-Schlachtfeld an der Pipeline.

Ein Blick auf das Seeufer in Bregenz am Sonntagmorgen: Schon wieder stapelt sich der Müll am beliebten Platz am Bodensee.

Ein Lokalaugenschein nach einem Samstagabend an der Pipeline in Bregenz: Wie schon in den Wochen zuvor wurden am Seeufer Müllberge hinterlassen, die dann am Sonntagmorgen von Bediensteten der Müllabfuhr eingesammelt werden mussten.

Auf VOL.AT-Nachfrage bei der Polizei kam es am gestrigen Samstagabend aber zu keinem Polizei-Einsatz an der Pipeline. Es sei unter anderem der Jahreszeit geschuldet, dass sich eben jetzt viele Menschen am Seeufer tummeln würden. Dies sei aber auch schon vor der Corona-Pandemie so gewesen.

An der Pipeline in Bregenz kam es in den vergangenen Wochen mehrmals zu tumultartigen Szenen mit Feiernden. Die Stadt hat bereits Maßnahmen eingeleitet, um das Problem zu lösen.

