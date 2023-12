Pioneers Vorarlberg verlieren auf eigenem Eis gegen Meister Salzburg

Gegen den Titelverteidiger aus der Mozartstadt holen die Stanley-Cracks einen 0:3-Rückstand auf, am Ende gewinnen die Gäste aber mit 6:3.

Am Freitag Abend empfingen die Bemer Pioneers Vorarlberg den amtierenden Meister Red Bull Salzburg. Natürlich gingen die Schützlinge von Headcoach Dylan Stanley als krasser Außenseiter in diese Partie, denn zuletzt siegten die Mozartstädter drei Mal in Folge, während es für das Team aus dem Ländle drei Niederlagen in Serie setzte. Im Laufe des Tages wurde außerdem die Trennung von Stürmer Cedric Lacroix bekanntgegeben, der in dieser Saison zwei Mal wegen eines Kopfstoßes gesperrt wurde.

Salzburger Blitzstart

Schlechter hätte die Partie aus Sicht der Gastgeber dann nicht beginnen können. Gleich mit dem ersten PowerPlay gingen die Salzburger in Front, Murphy zog von der blauen Linie ab und bezwang Madlener (2.). Exakt fünf Minuten später war es Kapitän Raffl, der auf 0:2 erhöhte, als Genoway ein weiterer Treffer in Überzahl gelang, musste man aus Sicht der Feldkircher bereits Schlimmes befürchten.

Pioneers können verkürzen

Torloses Mitteldrittel

Der Mittelabschnitt verlief dann deutlich ruhiger, was Strafen und Tore betrifft. Die Salzburger waren das gefährlichere Team, aber auch die Vorarlberger kamen zu Abschlüssen. Ein PowerPlay der Gäste blieb kurz vor Drittelende ohne zählbaren Erfolg und so wurde beim Stand von 2:3 ein zweites Mal das Eis aufbereitet.

Ausgleich im PowerPlay

Das Überzahlspiel der Pioneers funktionierte an diesem Abend hervorragend und so gelang nach dreieinhalb Minuten im dritten Drittel der Ausgleich. Michael Pastujov hatte von der blauen Linie abgezogen und Puck fand irgendwie den Weg über die Linie.

Aber auch die Salzburger zeigten ihre Stärke mit einem Mann mehr auf dem Eis. So war es Raffl, der mit seinem zweiten Treffer des Abends seine Mannschaft wieder auf die Siegerstraße brachte. Baltram und Robertson per Empty Netter besorgten schließlich den 3:6-Endstand aus Sicht der Pioneers.

Am Ende steht also die vierte Niederlage in Folge, Spannring & Co. konnten sich nicht für ihre Aufholjagd belohnen. Bereits am Sonntag wartet das Auswärtsspiel bei den Vienna Capitals, am Dienstag steht das Duell bei Fehervar auf dem Programm.