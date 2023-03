Pioneers Vorarlberg und Walkers spielen für einen guten Zweck

Zwei Vereine stellen sich in den Dienst der guten Sache.

Die Wolfurt Walkers und die BEMER Pioneers Vorarlberg schließen sich kommenden Mittwoch im Rahmen eines Charity-Events zusammen.



Tragödienhilfe

Die Familie Rummer aus Lauterach wurde am 24. Februar Opfer eines verheerenden Brandes. Ihr gesamtes Hab und Gut wurde in den Flammen zerstört und das Mehrgenerationen Haus ist nicht mehr bewohnbar. Außerdem hat die Familie an diesem Tag nicht nur ihr Zuhause, sondern auch ihre 8-jährige Tochter verloren.