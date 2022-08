Pioneers Vorarlberg gelang der Transfercoup

37-facher Nationalspieler spielt für den Ländle Eishockeyclub.

Ehemaliger Nationalspieler Layne Viveiros ab sofort bei den BEMER Pioneers Vorarlberg im Aufbautraining - Ein weiterer großer Name im österreichischen Eishockey konnte nach Vorarlberg gelotst werden. Layne Viveiros ist im österreichischen Eishockey eine echte Größe. Der 27-jährige Austro-Kanadier absolvierte mit dem EC Salzburg 269 ICE Hockey League bzw. EBEL Spiele und hat zudem 37 Einsätze in der österreichischen Nationalmannschaft in seiner Vita stehen.



Die abgelaufene Saison ist jedoch alles andere als optimal verlaufen - der Verletzungsteufel meinte es besonders bösartig mit dem EBEL Champion von 2015/16. Viveiros verpasste die gesamte Saison 2021/22 aufgrund einer schwerwiegenden Knieverletzung. Zur neuen Saison will der 1,83 m große Verteidiger wieder voll angreifen. Grundvoraussetzung für den Schritt zurück ins Profi-Eishockey ist zweifellos ein professionelles Umfeld – ein schwieriges Unterfangen für einen vereinslosen Spieler. Genau hier kommen die BEMER Pioneers Vorarlberg ins Spiel: Der Verein stellt seine Infrastruktur für Viveiros Aufbautraining zur Verfügung.



Neues Jahr, gleiches Spiel: Vergangene Saison wurde Julian Payr durch gezieltes Aufbautraining wieder an österreichisches Spitzenniveau erfolgreich herangeführt. Der Feldkircher machte mit seinen hervorragenden Leistungen international auf sich aufmerksam und hat den harten Weg zurück ins Profihockey bewältigt. Der Fahrplan mit Layne Viveiros gestaltet sich ähnlich. Die Pioneers Vorarlberg investieren in einen verletzungsgeplagten Spieler, um ihn wieder fit für die erste österreichische Spielklasse - im besten Fall auch für das österreichische A-Nationalteam – zu machen. Es gibt hierfür keinen absehbaren Zeitplan. Das weitere Vorgehen wird sich in den nächsten Tagen und Wochen herausstellen.