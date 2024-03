Pioneers Vorarlberg droht bei der Niederlage beim KAC das Saisonende

Die Feldkircher müssen im fünften Viertelfinale in Kärnten gewinnen, sonst haben die Stanley-Cracks Sommerferien.

Nach der überraschenden Auftaktniederlage hat sich der EC-KAC jüngst mit drei Siegen in Folge die erste Möglichkeit erarbeitet, ins Semifinale einzuziehen. Innerhalb der letzten fünf Jahren haben die „Rotjacken“ viermal das Halbfinale erreicht. Eine 3:1-Serienführung hat Klagenfurt in seiner Playoff-Historie noch nie aus der Hand gegeben, in 14 von 15 Fällen beendeten sie die jeweilige Konfrontation bereits mit einem Sieg im fünften Duell.



Der EC-KAC zeigte sich bislang defensiv sehr stark: Neben einer über 164 Minuten langen Torsperre und insgesamt erst drei Gegentreffern in vier Spielen mussten die „Rotjacken“ auch in Unterzahl noch kein Tor hinnehmen. Die BEMER Pioneers Vorarlberg brauchen indes einen Sieg, um die Viertelfinalserie zu verlängern – und dazu eine Steigerung in der Offensive: Nachdem die Mannschaft um ICE-Topscorer Steven Owre im Grunddurchgang das beste Powerplay bot (26,3%), konnten sie in der Serie gegen Klagenfurt noch keinen Treffer bei numerischer Überlegenheit erzielen.



Die "Rotjacken" planen für das fünfte Duell mit den Pioneers Vorarlberg also mit dem exakt gleichen Lineup, mit dem sie die Auswärtspartie am Samstag bestritten haben. Dem KAC fehlen Sablattnig und Herburger. Die Vorarlberger müssen Daniel Woger verletzungsbedingt vorgeben. Patrick Spannring ist weiterhin gesperrt.