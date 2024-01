Pioneers verlieren Torspektakel beim KAC

Die Pioneers Vorarlberg mussten sich Tabellenführer KAC mit 8:5 geschlagen geben.

Für die Pioneers Vorarlberg ging es heute mit dem schweren Auswärtsspiel bei Tabellenführer KAC weiter. Und das Spiel bot den Fans in Klagenfurt ein verrücktes Torspektakel. Das Spiel begann bereits spektakulär, denn Hundertpfund brachte den KAC nach nur 24 Sekunden in Führung und nur weitere 24 Sekunden später glich van Nes zum 1:1 aus. Auch die 2:1-Führung durch Haudum (8.) konnten die Pioneers durch Maver (11.) im Powerplay rasch egalisieren. Nach dem 3:2 für den KAC durch Bischofberger 30 Sekunden vor Schluss (PP.) ging es mit dem knappen Rückstand in die erste Pause.