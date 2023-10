Pioneers verlieren Torfestival bei Asiago

Die Pioneers Vorarlberg kassierten auswärts bei Asiago eine 6:4-Niederlage.

Die Pioneers Vorarlberg waren heute beim Tabellenvorletzten Asiago zu Gast und wollten dabei der Favoritenrolle gerecht werden und einen vollen Erfolg einfahren. Im ersten Drittel war von der erwarteten Rollenverteilung wenig zu sehen, denn das Heimteam war deutlich besser im Spiel und ging verdientermaßen durch Porco (15.) in Führung. Kurz darauf erhöhte Gennaro sehenswert auf 2:0. Mit diesem Spielstand ging es in die erste Pause.

Torfestival im 2. Drittel

Im zweiten Drittel überschlugen sich die Ereignisse in den ersten zehn Minuten. In Unterzahl sorgte Owre für den Anschlusstreffer (24.). In weiterer Folge drehten Pastujov (26.) und erneut Owre (28.) das Spiel. Doch Asiago kam durch Gennaro eine Minute später zum Ausgleich. Beide Mannschaften spielten nun mit offenem Visier, doch einzig die Südtiroler erzielten im zweiten Drittel einen weiteren Treffer und es ging mit einem 4:3 in die zweite Pause.