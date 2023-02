Pioneers verlieren in Graz auch das letzte Saisonspiel

Die Pioneers Vorarlberg mussten sich zum Saisonabschluss auswärts den Graz 99ers klar mit 4:0 geschlagen geben.

Für die Pioneers aus Vorarlberg ging es zum letzten Saisonspiel zu den Graz 99ers. Dabei wollte sich das Tabellenschlusslicht mit einer guten Leistung und vielleicht sogar mit einem Sieg verabschieden. Doch die Grazer gingen bereits in der 2. Minute durch Woger in Führung. Insgesamt hielten die Gäste aber gut mit und verpassten zweimal in Überzahl trotz einiger Chancen den Ausgleich. So blieb es zur ersten Pause beim 1:0.