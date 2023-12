Pioneers verlieren das West-Derby gegen Innsbruck

Die Pioneers Vorarlberg mussten sich den Innsbrucker Haien auswärts mit 2:4 geschlagen geben.

Nach dem überzeugenden Sieg gegen die Black Wings Linz wollten die Pioneers den Schwung ins Derby gegen die Innsbrucker Haie mitnehmen und den nächsten Sieg einfahren. Die Hausherren kämpften dabei aber noch um den direkten Einzug ins Viertelfinale und waren somit ebenfalls sehr motiviert. Die Innsbrucker waren zu Beginn auch näher am ersten Treffer, doch die Pioneers überstanden die erste Druckphase inklusive zwei Minuten in Unterzahl. Am Ende des ersten Drittels zeigte die Schussstatistik ein klares 15:8 für die Hausherren - auf der Anzeigetafel stand aber ein 0:0.

Innsbruck agiert effizienter

Nach einer weniger temporeichen Anfangsphase im zweiten Drittel gingen die Haie in der 31. Minute durch Albano in Führung. Danach war wieder mehr Schwung im Spiel und die Pioneers waren zweimal knapp am Ausgleich dran. Doch auch die Innsbrucker kamen zu mehreren Möglichkeiten und erhöhten in der 40. Minute durch Roy auf 2:0.