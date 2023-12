Pioneers verlieren bei Fehervar

Die Pioneers Vorarlberg mussten sich am Dienstag auswärts bei Fehervar mit 5:4 aus Sicht der Hausherren geschlagen geben.

Nachdem Fehervar in der 23. Minute in Führung gegangen war, folgte quasi postwendend der Ausgleich der Pioneers, aber kurz darauf schon wieder die Führung der Ungarn. Im Powerplay (30. Minute) trafen die Vorarlberger durch van Nes dann nochmal zum Ausgleich, bevor Fehervar durch Treffer in der 31. und der 49. Minute mit 4:2 in Führung ging.