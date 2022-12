Pioneers verlieren auch das letzte Spiel des Jahres

Die Pioneers Vorarlberg verabschiedeten sich mit einer klaren 5:1-Niederlage bei Tabellenführer Innsbruck vom Jahr 2022.

Für die Pioneers Vorarlberg ging es im letzten Spiel vor dem Jahreswechsel zu den Innsbrucker Haien. Gegen den überlegenen Tabellenführer wollten die Pioneers nach einer bisher sehr durchwachsenen Saison einen versöhnlichen Jahres-Abschluss schaffen. Doch die Haie ließen von Beginn weg wenig anbrennen und gingen nach dominanten Startminuten durch Waston (7.) früh mit 1:0 in Führung. In weiterer Folge hatten es die Pioneers einzig einem starken Schlussmann Caffi zu verdanken, dass es lange Zeit bei diesem Spielstand blieb. Kurz vor der Pause war aber auch Caffi machtlos, als Waston mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 stellte.

Zwei weitere Treffer bringen Vorentscheidung

Zu Beginn des zweiten Abschnittes erhöhte Innsbruck im Powerplay auf 3:0 (26.). Nachdem die Pioneers ein eigenes Powerplay nach 33 Minuten nicht nutzen konnten, sorgte Mackin mit seinem 4:0 in der 36. Minute für die Vorentscheidung. Auch im 3. Drittel waren die Haie aus Innsbruck dem Tabellenschlusslicht spielerisch deutlich überlegen. Die Pioneers hielten aber zumindest kämpferisch dagegen, was gut zehn Minuten vor Spielende zu einem kleinen Handgemenge auf dem Eis führte. Das daraus resultierende Powerplay konnten die Gäste aus dem Lände aber erneut nicht für den Ehrentreffer nutzen.

Dieser gelang den Pioneers nach dem zwischenzeitlichen 5:0 für die Hausherren (54.) in der 56. Minute durch Luka Maver. Somit verabschieden sich die Vorarlberger mit einem klaren 1:5 bei den Innsbrucker Haien vom Jahr 2022. Bereits am 1. Jänner geht es mit dem schweren Auswärtsspiel in Bozen weiter.