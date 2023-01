Pioneers unterliegen Rekordmeister KAC knapp

Die Pioneers Vorarlberg mussten sich dem KAC zu Hause nach Penaltyschießen knapp mit 3:4 geschlagen geben.

Für die Pioneers Vorarlberg ging es n der ICE Hockey League heute mit dem Heimspiel gegen den KAC weiter. Dabei wollten die Vorarlberger den nächsten Schritt machen, um doch noch einmal vom Tabellenende wegzukommen. Nachdem die Gäste besser ins Spiel fanden, führte die erste Überzahl zum 1:0 für die Pioneers durch Patrick Spannring (7.). Doch der KAC hatte die richtige Antwort parat und glich eine Minute später durch Bukarts aus (8.). In weiterer Folge sahen die Zuseher ein temporeiches Spiel, das aber ohne weiterer Treffer in die erste Pause ging.

Im zweiten Drittel waren es die Kärtner, die durch einen Schuss von der Blauen Linie von Unterweger in der 26. Minute in Führung gingen. Nach kurzem Videobeweis blieb es beim Treffer. Wieder dauerte es nicht lange, bis der Ausgleich fiel. Auch das Tor von Jacome (29.) wurde erst nach kurzem Videostudium gegeben. Drei Minuten später war es erneut der KAC, der durch einen schönen Treffer von Lucas Lessio auf 2:3 stellte.

Jarusek-Tor bringt Overtime

Nachdem sich im letzten Abschnitt zu Beginn wenig Chancen ergaben, brachte ein Powerplay den wichtigen Ausgleich durch Jarusek (51.). In den letzten Minuten der regulären Spielzeit war wieder mehr Tempo im Spiel und die Pioneers hatten in der 58. Minute Glück, als die Stange einen Ticar-Treffer verhinderte. So ging es in die Overtime. Dort gab es trotz Chancen auf beiden Seiten keinen Treffer und es ging ins Penaltyschießen.