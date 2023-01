Pioneers unterliegen den Black Wings Linz knapp

Die Pioneers Vorarlberg mussten sich nach spannenden 60 Minuten und zahlreichen Powerplay-Treffern den Black Wings Linz mit 3:4 geschlagen geben.

Am heutigen Sonntag gastierten die Black Wings Linz bei den Pioneers Vorarlberg in Feldkirch. Trotz großem Rückstand auf einen Pre-Playoff-Platz (1o Punkte) rechneten sich die Hausherren noch eine kleine Chance aus und wollten heute unbedingt einen Sieg. Nachdem ein Powerplay zu Beginn ungenutzt blieb, erzielte Jarusek in der 6. Minute etwas entgegen dem Spielverlauf das 1:0. Kurz darauf erhöhte Maver in Überzahl sogar auf 2:0 (9.). In der restlichen Spielzeit des ersten Drittels gab es keine weiteren Treffer.