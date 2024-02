Pioneers trotz Niederlage erstmals im Pre-Playoff

Die Pioneers mussten sich den Black Wings Linz auswärts 2:5 geschlagen geben, stehen dank des 0:3 der Captials in Ljubljana aber trotzdem sicher im Pre-Playoff.

Im zweiten Drittel konnten die Gäste eine Überzahl nicht nutzen und kassierten in der 26. Minute das 2:2 durch Collins. In weiterer Folge war die Partie deutlich zerfahrener als noch im ersten Drittel und die Torraumszenen wurden weniger. So ging es mit dem 2:2 in die zweite Pause.