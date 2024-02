Pioneers tanken gegen Pustertal Selbstvertrauen

Die Pioneers Vorarlberg feierten im letzten Spiel des Grunddurchgangs einen 4:3-Heimsie gegen die Pustertal Wölfe.

Beim heutigen Duell der Pioneers Vorarlberg gegen die Pustertal Wölfe kam es auch zum Duell der beiden Nationalteamtorhüter Daniel Madlener (Österreich) und Andreas Bernard (Italien) - und die Torhüter sollten einiges zu tun bekommen. Nach einem vorsichtigen Beginn beider Mannschaften brachte Frycklund die Gäste aus dem Nichts mit 0:1 in Führung (14.). Doch die Pioneers schlugen nur zwei Minuten später im Powerplay durch Kirichenko zurück. Auch im zweiten Drittel sahen die Zuseher ein ausgeglichenes Duell mit hohem Tempo. Die Südtiroler zeigten teilweise schöne Kombinationen, die Vorarlberger hielten mit viel Kampfgeist dagegen. Tore gab es jedoch erst in den letzten Minuten und das gleich doppelt. Nach dem 2:1 durch den zweiten Powerplay-Treffer von Kirichenko (37.) erhöhte Steve Owre in der 38. Minute auf 3:1.

Drei Tore im 3. Drittel

Zu Beginn des letzten Abschnittes drehten die Wölfe auf und kamen innerhalb von nur drei Minuten zum Ausgleich. Nach dem 3:2 durch Mantinger (42.) traf Atwal zum 3:3 (45.). Doch praktisch im Gegenzug schoss Owre die Pioneers wieder in Führung. In weiterer Folge hatten beide Teams weitere Chancen, doch sowohl Madlener als auch Bernard ließen keine weitren Treffer zu. So blieb es bis zum Schluss beim 4:3, wodurch sich die Pioneers noch einmal viel Selbstvertrauen für die Postseason holten. Da Pustertal durch die Niederlage die Top 6 verpasste, kommt es am Sonntag im Pre-Playoff möglicherweise erneut zum heutigen Duell.