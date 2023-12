Pioneers schlagen auch die Black Wings Linz

Die Pioneers Vorarlberg jubelten im Heimspiel gegen Linz nach einer starken Leistung über einen verdienten 7:3-Sieg.

Nach dem Auswärtssieg im Pustertal ging es für die Pioneers Vorarlberg heute mit dem Heimspiel gegen die Black Wings Linz weiter. Und der Favorit aus Linz startete druckvoll und kam gleich zu Beginn zu mehreren guten Chancen. Doch die Pioneers hielten dagegen und gingen im Powerplay in der 9. Minute durch Gus van Nees mit 1:0 in Führung. Praktisch im Gegenzug glich St. Amant jedoch aus. Kurz darauf brachte Yannik Lebeda die Pioneers mit seinem ersten Saisontor aber schon wieder in Führung. In einem temporeichen ersten Drittel fielen keine weiteren Treffer und es ging mit der knappen Führung in die erste Pause.