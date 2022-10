Pioneers müssen sich Ljubljana geschlagen geben

Die Pioneers Vorarlberg mussten sich starken Slowenen heute zu Hause mit 1:4 geschlagen geben.

Für die Pioneers Vorarberg ging die Saison heute mit dem Heimspiel gegen Ljubljana weiter. Das Spiel begann gleich mit einer Strafe gegen Sandhu, welche die Gäste durch Sodja früh zum 0:1 nutzten. Bereits in der 9. Minute erhöhte Kalan auf 0:2. Nach einer auch dank David Madlener überstandenen Unterzahl brachte Sandhu die Pioneers in der 15. Minute überraschend zurück. Mit diesem Spielstand ging es in die erste Pause.

Zu Beginn des zweiten Drittels waren es wieder die Slowenen, die durch Bericic den nächsten Treffer erzielten. Im Anschluss kam Caffi für Madlener ins Tor der Pioneers. Insgesamt blieb Ljubljana das bessere Team und ließ den Vorarlbergern nur wenig Chancen. So ging es mit dem 1:3 in die letzte Pause.

Risiko wurde nicht belohnt

Im letzten Drittel waren die Hausherren besser im Spiel und versuchten, noch einmal zurück ins Spiel zu kommen. In der 50. Minute verhinderte die Latte bei einem Schuss von Luka Maver den Anschlusstreffer. Bereits in der 56. Minute ging Caffi vom Eis. Das Risiko wurde leider nicht belohnt und Sodja sorgte per Empty-Net-Treffer mit dem 1:4 für die Entscheidung. Am Ende war ein gutes Schlussdrittel zu wenig, um die Slowenen wirklich in Bedrängnis zu bringen.