Alle neue: Pioneers-Debakel beim HC Pustertal

Die Pioneers Vorarlberg konnten nicht an die Leistung gegen Bozen anschließen und kassierten beim HC Pustertal eine klare 9:0-Pleite.

Mit dem knappen Sieg gegen Bozen machten sich die Pioneers Vorarlberg kurz vor Weihnachten selbst ein Geschenk. Mit dem dort getankten Selbstvertrauen wollte man heute auswärts bei den Pustertal Wölfen nachlegen und den Rückstand in der Tabelle verkürzen. Doch die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen durch Andergassen bereits in der 5. Minute in Unterzahl in Führung. Das Spiel wurde anschließend ruppiger, wodurch nicht wirklich ein Spielfluss aufkam. In der 17. Minute erhöhte Pustertal dennoch auf 2:0, nachdem Archambault den Puck erst beim dritten Abpraller an Caffi vorbei im Tor unterbrachte.