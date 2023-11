Pioneers kehren bei Fehervar auf die Siegerstraße zurück

Die Pioneers Vorarlberg feierten bei Fehervar einen knappen 4:2-Auswärtssieg.

Im zweiten Spiel des Auswärtsdoppels ging es für die Pioneers Vorarlberg heute gegen Fehervar. Nach der knappen 3:2-Niederlage nach Verlängerung am gestrigen Abend gegen die Vienna Capitals wollte das Team dabei unbedingt einen Sieg, um mit möglichst vielen Punkten die Heimreise anzutreten. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahmen die Hausherren bei einer Überzahl das Kommando und drückten die Pioneers auch bei 5 gegen 5 meist in das eigene Drittel. Doch Madlener im Tor der Gäste hielt seinen Kasten sauber und in der Schlussminute des ersten Drittels brachte Maver sein Team mit 0:1 in Führung. Im zweiten Abschnitt ließen beide Mannschaften eine Überzahl-Möglichkeit ungenutzt und so war es den Pioneers vorbehalten, in der 34. Minute durch Spannring auf 0:2 zu stellen. Und obwohl Fehervar deutlich mehr Torschüsse verzeichnen konnte, sorgte Kirichenko noch vor der zweiten Sirene im Powerplay für das 0:3.