Pioneers kassieren klare NIederlage beim KAC

Die Pioneers Vorarlberg mussten sich dem KAC auswärts klar mit 0:4 geschlagen geben.

Die Pioneers Vorarlberg waren im ersten Spiel des Kärten-Doppels heute beim KAC zu Gast und wollte gegen die nicht ideal in die Saison gestarteten Hausherren überraschen. Im ersten Drittel nutzten die Pioneers gleich zu Beginn eine Überzahl-Situation nicht und kassierten in der 11. Minute das 0:1 durch Bischofberger. Dieser hatte auch in weiterer Folge gleich mehrere Chancen für seinen zweiten Treffer. Doch Madlener hielt sein Team mit einigen guten Paraden im Spiel.