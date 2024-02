Pioneers jubeln spät über klaren Heimsieg

Die Pioneers jubeln im Heimspiel gegen Nachzügler Asiago über einen wichtigen 6:2-Sieg.

Mit einem Heimsieg gegen Tabellennachzügler Asiago wollten die Pioneers Vorarlberg einen weiteren großen Schritt in Richtung Pre-Playoff machen. Doch die Hausherren waren gewarnt, gab es gegen die Südtiroler in der bisherigen Saison in drei Spielen gleich zwei Niederlagen.

Im ersten Drittel hatten die Pioneers ein klares Chancenlplus, konnten aber nur eine der zahlreichen Möglichkeiten zu einem Treffer nutzen. Nach Traumpass von Petersson tauchte Luca Erne allein vor dem Torhüter auf und brachte den Puck souverän zum 1:0 im Tor unter (7.) In weiterer Folge waren die Pioneers deutlich näher am zweiten Treffer als die Gäste am Ausgleich - dennoch ging es mit dem knappen 1:0 in die erste Pause.

Pioneers tun sich lange schwer

Im zweiten Drittel nutzte Asiago eine Überzahl in der 24. Minute zum 1:1 durch Finoro, der den Puck entscheidend ablenkte. Nach kurzem Videostudium wurde der Treffer gezählt. Doch die Pioneers schlugen in der 30. Minute zurück und gingen durch Mike Pastujov erneut in Führung. Nachdem jeweils eine Überzahl ungenutzt blieb, ging es mit erneut mit einer knappen Führung in die Pause.

Wie schon im zweiten Abschnitt kamen die Gäste rasch nach Wiederbeginn zum Ausgleich und erneut hieß der Torschütze Finoro. In Unterzahl hatte Metzler dann die große Chance auf die erneute Führung, verpasste jedoch den Shorthander knapp. Kurz darauf bleiben die Pioneers auch im eigenen Powerplay ohne Treffer. In der 55. Minute gelang Steve Owre nach einem starken Solo das erlösende 3:2. Und nur zwei Minuten später sorgte Daniel Woger im Powerplay mit dem 4:2 für die Entscheidung. Doch die Hausherren legten durch Treffer von Pallestrang (EN) und Erne (PP) noch einmal nach und jubelten am Ende über einen klaren 6:2-Heimsieg.