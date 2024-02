Pioneers in Salzburg ohne Chance

Die Pioneers Vorarlberg mussten sich dem EC Red Bull Salzburg auswärts klar mit 4:0 geschlagen geben.

Im Spiel gegen Salzburg begann David Madlener erneut im Tor der Pioneers und der Torhüter hatte gleich von Beginn weg einiges zu tun. Das 1:0 durch Raffl (5.) in einer frühen Unterzahl konnte aber auch Madlener nicht verhindern. In weiterer Folge kamen aber auch die Gäste zu ihren Chancen, verpassten den Ausgleich allerdings im Powerplay. Auch eine weitere Überzahl-Gelegenheit kurz vor der Pause blieb ohne Treffer und so ging es mit dem knappen Rückstand in die erste Pause.