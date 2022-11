Pioneers im Westderby gegen Innsbruck chancenlos

Die Pioneers Vorarlberg mussten sich den effizienten Innsbrucker Haien auswärts mit 5:2 geschlagen geben.

Für die Pioneers Vorarlberg ging es heute zum Westderby zu den Innsbrucker Haien. Dabei wartete auf Torhüter Madlener und Co. das derzeit europaweit beste Powerplay. Dennoch wollten die Vorarlberger die Heimreise als Sieger antreten. Doch das Spiel ging alles andere als gut los, denn obwohl die Pioneers gut starteten, sorgte Winkler in der 4. Minute für das 1:0 für die Haie. In weiterer Folge hielten die Gäste weiter gut mit und überstanden auch eine Unterzahl-Situation unbeschadet. Da offensiv aber wenig zusammen lief, ging es mit dem knappen Rückstand in die erste Pause.

Schneller Treffer für die Haie

Auch das zweite Drittel begann mit einem Gegentor. Nachdem Shaw unbedrängt das Tor umrundete, schloss Coulter problemlos zum 2:0 ab (22.). In der 27. Minute hatten die Pioneers die große Chance auf den Anschlusstreffer, doch Metzler brachte den Puck alleine vor McCollum nicht im Tor unter. In der restlichen Spielzeit des zweiten Drittels machten sich die Pioneers das Leben mit mehreren Strafen selbst schwer. Da Bär kurz vor Schluss den dritten Innsbrucker Treffer verpasste, ging es mit dem 2:0 in die letzte Pause.

Kurze Hoffnung für die Pioneers

Das letzte Drittel begann wieder mit einem schnellen Treffer, dieses Mal allerdings für die Pioneers. Van Nes gelang per Blueliner im Powerplay das 2:1. In der 50. Minute überstanden die Pioneers ein weiteres Powerplay der Hausherren ohne Gegentreffer. Dieser fiel jedoch in der 54. Minute, als Leavens zwei Pioneers stehen ließ und das 3:1 erzielte. Eine Minute später traf Leavens erneut unbedrängt zum 4:1 (55.). Der Anschlusstreffer zum 4:2 durch Spannring in der 57. Minute kam zu spät und kurz vor Schluss sorgte Braeder noch für den 5:2-Endstand.

Am Ende waren die Pioneers gegen effiziente Innsbrucker Haie am heutigen Abend weitestgehend chancenlos und stecken weiter abgeschlagen am Tabellenende fest.