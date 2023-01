Pioneers holen sich Heimsieg gegen die Pustertal Wölfe

Die Pioneers Vorarlberg drehten das Heimspiel gegen den HC Pustertal nach 0:1-Rückstand noch in einen 2:1-Sieg.

Das zweite Drittel begann mit einem Treffer der Wölfe. Kurz nachdem die Pioneers nach einer Strafe aus dem ersten Drittel wieder vollzählig waren, verwertete Ivan Deluca einen Rebound aus kurzer Distanz zum 0:1 (22.). Torhüter Caffi ließ zuvor einen Ege-Schuss in den Slot abprallen. In der 29. Minute bewahrte der Schlussmann die Hausherren dann mit einer starken Parade gegen Spencer vor einem zweiten Gegentreffer. In der 32. Minute gab es die bis dato beste Chance für die Pioneers, doch Bull scheiterte an der Stange. So ging es mit dem 0:1 in die Pause.